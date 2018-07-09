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16:36, 9 июля 2018 390
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Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео с лозунгом «Слава Украине»

Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео с лозунгом «Слава Украине»

Бывшего полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018. О решении в понедельник, 9 июля, объявил Хорватский футбольный союз (ХФС), передает РБК.

Вукоевича освободили от обязанностей помощника тренера хорватской сборной и лишили аккредитации на ЧМ-2018 в качестве наблюдателя.

«Хорватский футбольный союз приносит извинения российской публике за действия члена хорватской делегации», — говорится в сообщении ХФС.

Напомним, после победы над Россией защитник хорватской сборной Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео с лозунгами «Слава Украине». В ролике Вукоевич сказал, что посвящает эту победу Украине.

​​Вида позже назвал свои слова шуткой. Он играл за киевский «Динамо» с 2013 по 2018 год, а Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, сейчас работает там скаутом.


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