Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео с лозунгом «Слава Украине»

Бывшего полузащитника сборной Хорватии Огнена Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018. О решении в понедельник, 9 июля, объявил Хорватский футбольный союз (ХФС), передает
Вукоевича освободили от обязанностей помощника тренера хорватской сборной и лишили аккредитации на ЧМ-2018 в качестве наблюдателя.
«Хорватский футбольный союз приносит извинения российской публике за действия члена хорватской делегации», — говорится в сообщении ХФС.
Напомним, после победы над Россией защитник хорватской сборной Домагой Вида и Огнен Вукоевич
Вида позже назвал свои слова шуткой. Он играл за киевский «Динамо» с 2013 по 2018 год, а Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, сейчас работает там скаутом.