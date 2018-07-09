Фомин представил Рязань на заседании президиума Совета законодателей

В пятницу, 6 июля, в Москве прошло заседание президиума Совета законодателей. В нем участвовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены президиума. Рязанскую область на форуме представил председатель регионального парламента Аркадий Фомин.
По его словам, члены президиума Совета законодателей рассмотрели вопросы, связанные с выполнением поставленных президентом задач по ежегодному улучшению до 2024 года жилищных условий пяти млн семей, развитию жилищного строительства, в том числе с использованием механизма жилищных и жилищно-строительных кооперативов.
«Парламентариям предстоит проработать вопрос законодательного регулирования деятельности ЖСК в части управления построенными многоквартирными домами. Предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право быть принятыми в ЖСК, которому предоставляются в безвозмездное пользование земельные участки. Еще одно нововведение касается оплаты паевого взноса за счет ипотечного кредитования», — пояснил Фомин.