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18:27, 9 июля 2018 96
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Фомин поучаствовал в парламентских слушаниях по обсуждению федерального бюджета

Фомин поучаствовал в парламентских слушаниях по обсуждению федерального бюджета

В понедельник, 9 июля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в парламентских слушаниях по обсуждению бюджета и основных направлений налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Мероприятие организовал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Основой направлений бюджетной налоговой политики на предстоящие три года правительство объявляет повышение темпов роста экономики до среднемировых, обеспечение роста реальных доходов населения.

Фомин пояснил, что в бюджете учтут «ресурсы для решения социальных задач, поставленных президентом».

«Речь шла о финансовой составляющей мер по увеличению продолжительности и качества жизни, профилактике заболеваний, доступности медицинских услуг, возможности для занятий спортом, — рассказал Фомин. — Планируется обеспечить новые стандарты экологического благополучия. Особое внимание будет уделено лечению болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Намечено также выделение дополнительных ресурсов на образование, науку и культуру».

При подготовке проекта федерального бюджета предложили учитывать бюджетную обеспеченность регионов. Основные направления внесут в проект бюджета страны уже осенью.


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