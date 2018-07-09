Фомин поучаствовал в парламентских слушаниях по обсуждению федерального бюджета

В понедельник, 9 июля, председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин поучаствовал в парламентских слушаниях по обсуждению бюджета и основных направлений налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Мероприятие организовал комитет Госдумы по бюджету и налогам.
Основой направлений бюджетной налоговой политики на предстоящие три года правительство объявляет повышение темпов роста экономики до среднемировых, обеспечение роста реальных доходов населения.
Фомин пояснил, что в бюджете учтут «ресурсы для решения социальных задач, поставленных президентом».
«Речь шла о финансовой составляющей мер по увеличению продолжительности и качества жизни, профилактике заболеваний, доступности медицинских услуг, возможности для занятий спортом, — рассказал Фомин. — Планируется обеспечить новые стандарты экологического благополучия. Особое внимание будет уделено лечению болезней сердечно-сосудистой системы и онкологических заболеваний. Намечено также выделение дополнительных ресурсов на образование, науку и культуру».
При подготовке проекта федерального бюджета предложили учитывать бюджетную обеспеченность регионов. Основные направления внесут в проект бюджета страны уже осенью.