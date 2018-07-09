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15:43, 9 июля 2018 2 315
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Движение на двух мостах в Рязанской области ограничат до конца ноября

Движение на двух мостах в Рязанской области ограничат до конца ноября

На двух мостах трассы М-5 в Рязанской области временно ограничили движение транспорта. Речь идет о 266-м и 293-м километрах трассы — в Шиловском районе ремонтируют мосты через реки Непложа и Пара.

Проезжую часть сузили до одной полосы, на участках организовали реверсивное движение со светофором. Скорость в местах работ ограничена до 40 км/ч.

Такая схема движения на мостах будет действовать до конца ноября 2018 года.

Федеральные дорожники отремонтируют мостовое полотно и деформационные швы, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновят барьерное ограждения, лестничные сходы и системы водоотвода.


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