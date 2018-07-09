Движение на двух мостах в Рязанской области ограничат до конца ноября

На двух мостах трассы М-5 в Рязанской области временно ограничили движение транспорта. Речь идет о 266-м и 293-м километрах трассы — в Шиловском районе ремонтируют мосты через реки Непложа и Пара.
Проезжую часть сузили до одной полосы, на участках организовали реверсивное движение со светофором. Скорость в местах работ ограничена до 40 км/ч.
Такая схема движения на мостах будет действовать до конца ноября 2018 года.
Федеральные дорожники отремонтируют мостовое полотно и деформационные швы, заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновят барьерное ограждения, лестничные сходы и системы водоотвода.