День семьи, любви и верности и ЧМ-2018. Главные новости выходных, 7-8 июля

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Завершился очередной летний уикенд. Вспомним главные новости 7 и 8 июля.
Основные культурные события выходных были связаны с Днем любви, семьи и верности.
В память о небесных покровителях семьи у часовни Петра и Февронии Муромских в поселке Ласково провели молебен. Молодоженам вручили медальоны с изображениями святых, а митрополит Марк рассказал, как сохранить брак. Впервые в Рязанском кремле прошел парад из тринадцати многодетных семей. Рязанцы прогулялись от Глебовского моста до сцены в кремле.
Праздник отметили и на улице Почтовой. На фестивале в Нижнем городском саду рязанцы выиграли телевизор. Второе важное событие, не оставившее горожан в стороне — матч сборных России и Хорватии. Редакция RZN.info подготовила небольшую подборку снимков и видео о том, как рязанцы наблюдали за встречей. За красивую игру российскую сборную поблагодарил Николай Любимов.
Немного о работе ведомств: в минтрансе рассказали о сроках ремонта участка дороги обхода Кириц, а рязанский минздрав запустил во «ВКонтакте» опрос об увлечении соцсетями.
«Транспортные новости»: катамаран на солнечных батареях прошел через Касимов. Рязанская «Автоколонна 1310» задолжала налоговой более 44 миллионов. Под Рязанью «Нива» повисла на ограждении, еще один автомобиль сгорел. В Канищеве столкнулись две легковушки
К сожалению, не обошлось без происшествий. В Песочне загорелась девятиэтажка. В МЧС рассказали подробности.
В последние дни пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. RZN.info сделал подборку самых необычных записей. В выходные в Рязани также стартовал международный турнир по метанию ножа и топора.
Стало известно, что набравшая по ЕГЭ 100 баллов выпускница из Ингушетии выбрала для поступления рязанский вуз.
Коллекцию брошей-бабочек из касимовского музея признали самой большой в мире, а рязанского психиатра наградили золотой медалью в Лондоне.