Бывший рязанский митрополит признался в суде, что ему дарили дорогие машины

Бывший рязанский митрополит Павел, сейчас Патриарший Экзарх всея Беларуси, выступил в суде по делу бывшего руководителя Издательства Белорусского экзархата Владимира Грозова, которого обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. Об этом передает портал Office Life .

Грозова уволили за неудовлетворительную работу после прихода Павла на минскую кафедру. Через несколько месяцев на него завели дело за расхищение денег церкви.

Однако сейчас митрополит жалеет, что инициировал разбирательство. По его словам, на Грозова жаловались завистники: «Сегодня я все это оцениваю совершенно по-другому… Церкви не запрещено заниматься бизнесом, но для этого нужно зарегистрировать структуру, чтобы она вошла в реестр, платились налоги».

Экзарх всея Беларуси напомнил — не раз было так, что люди гасили ущерб по неуплате налогов, и их освобождали. «Не вижу оснований, что были суровые меры в отношении Владимира Всеволодовича. Прошу суд услышать нас и освободить его… Не вижу в нем какого-то умышленного врага», — сказал он.

Павел также признался, что за последние 15 лет ему неоднократно дарили новые автомобили. «Вот на 65 лет мне подарили Maybach», — заявил он. При этом митрополит пояснил, что многие машины он передавал монастырям и приходам. Но, чтобы избежать волокиты с документами, просто выписывал доверенности.

Сейчас на священнослужителя оформлены две машины. По его словам, пока их сложно переписать на БПЦ с технической точки зрения. Митрополит считает, что в церкви очень сложные бюрократические механизмы.

Напомним, с 2003 года Павел был архиепископом Рязанским и Касимовским. В 2011 году ему присвоили титул «Рязанский и Михайловский» и назначили главой новообразованной Рязанской митрополии. В этом же году возвели в сан митрополита.

В 2013 году Павла назначили Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси.

Фото с сайта Православие.ру