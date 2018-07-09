Агентства под брендом «Натали Турс» начали менять вывески

Агентства, работающие под брендом «Натали Турс», начали уходить под франшизы других туроператоров. Организации стали менять вывески, чтобы «не отпугивать клиентов», передает «
«Туроператоры сообщают, что ведут переговоры с франчайзинговыми агентствами „Натали“ о вступлении в свои сети. Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах „Интурист“, Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом», — сообщили агентству в Ассоциации туроператоров России АТОР.
Агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от «Натали Турс».
«По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты „Натали“ на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают „гарантийные обязательства“ „Натали Турс“, в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году», — сообщили в АТОР.
Ранее стало известно, что «Натали Турс»
Напомним, клиентов «Натали Турс»