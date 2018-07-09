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12:04, 9 июля 2018 185
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Агентства под брендом «Натали Турс» начали менять вывески

Агентства под брендом «Натали Турс» начали менять вывески

Агентства, работающие под брендом «Натали Турс», начали уходить под франшизы других туроператоров. Организации стали менять вывески, чтобы «не отпугивать клиентов», передает «Интерфакс-Туризм».

«Туроператоры сообщают, что ведут переговоры с франчайзинговыми агентствами „Натали“ о вступлении в свои сети. Часть офисов таких агентств в Москве и других городах временно закрывается, а затем открывается уже в фирменном стиле других, более известных и крупных брендов. Речь идет о туроператорах „Интурист“, Coral Travel, TUI Россия и других. Агентства не хотят ассоциироваться с проблемным брендом», — сообщили агентству в Ассоциации туроператоров России АТОР.

Агентства по-прежнему ждут выплат за несостоявшиеся туры от «Натали Турс».

«По данным агентств, более половины туристов, у которых были турпакеты „Натали“ на базе регулярной перевозки, докупают размещение у других туроператоров. Те, кто должен был лететь чартерами, выбирают „гарантийные обязательства“ „Натали Турс“, в соответствии с которыми они смогут отдохнуть в 2019 году», — сообщили в АТОР.

Ранее стало известно, что «Натали Турс» аннулирует все путевки. Из-за этого несколько рязанских семей остались без отпуска.

Напомним, клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей. Компания пообещала выплатить туристам компенсации.


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