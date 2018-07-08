Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:02, 8 июля 2018 295
 0    0

Впервые в Рязанском кремле прошел парад многодетных семей. Фото

Впервые в Рязанском кремле прошел парад многодетных семей. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Впервые в Рязанском кремле прошел парад из тринадцати многодетных семей. Рязанцы прошли от Глебовского моста до сцены в Кремле.

Супругов ценными подарками и грамотами наградил вице-губернатор Игорь Греков. Он также поздравил семью Малаховых, которая стала «Легендарной семьей Рязанской области». Супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, получили медали «За любовь и верность».

«К этому празднику у нас особое отношение. Без крепкой семьи невозможно развитие общества. И мы надеемся, что каждым годом мы сможем улучшать уровень жизни в области еще и за счет демографического роста», — сказал Греков.

На территории кремля и парка работает ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии», где для гостей представили сувениры и предметы народных промыслов. Там же расположились семейные тематические и анимационные площадки.

Ранее молодоженам вручили медальоны любви и верности в Рязанском кремле.

День семьи, любви и верности также отметили на родине Февронии.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:02, 8 июля 2018
Впервые в Рязанском кремле прошел парад многодетных семей. Фото
15:32, 8 июля 2018
Молодоженам вручили медальоны любви и верности в Рязанском кремле. Фото
13:49, 8 июля 2018
Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы
13:08, 8 июля 2018
Массаж пирожков и «лайфхак по-рязански». Самые странные новости прошедших дней
11:56, 8 июля 2018
Рязанцы начали отмечать День любви, семьи верности с молебна. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 349 390
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 151
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 577
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 335
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 931
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум