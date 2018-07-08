Впервые в Рязанском кремле прошел парад многодетных семей. Фото

Впервые в Рязанском кремле прошел парад из тринадцати многодетных семей. Рязанцы прошли от Глебовского моста до сцены в Кремле.
Супругов ценными подарками и грамотами наградил вице-губернатор Игорь Греков. Он также поздравил семью Малаховых, которая стала «Легендарной семьей Рязанской области». Супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, получили медали «За любовь и верность».
«К этому празднику у нас особое отношение. Без крепкой семьи невозможно развитие общества. И мы надеемся, что каждым годом мы сможем улучшать уровень жизни в области еще и за счет демографического роста», — сказал Греков.
На территории кремля и парка работает ярмарка «Сделано с любовью на родине Февронии», где для гостей представили сувениры и предметы народных промыслов. Там же расположились семейные тематические и анимационные площадки.
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