В Таиланде из затопленной пещеры вывели четырех детей

В Таиланде из затопленной пещеры Тхам Луанг вывели четырех детей, передает РИА «
Двух школьников доставили в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое — в полевом госпитале у входа в пещеру. Их также доставят к медикам.
Напомним, двенадцать подростков из юниорской футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапного наводнения вход оказался заблокированным. Их нашли ослабевшими от голода.
Утром в воскресенье, 8 июля, глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон объявил об эвакуации подростков и тренера из пещеры.
Во время спасения детей из пещеры