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16:31, 8 июля 2018 87
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В Таиланде из затопленной пещеры вывели четырех детей

В Таиланде из затопленной пещеры вывели четырех детей

В Таиланде из затопленной пещеры Тхам Луанг вывели четырех детей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Кхао Сот».

Двух школьников доставили в больницу города Чианграя в 60 километрах от пещеры, еще двое — в полевом госпитале у входа в пещеру. Их также доставят к медикам.

Напомним, двенадцать подростков из юниорской футбольной команды вместе с тренером пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг. Из-за внезапного наводнения вход оказался заблокированным. Их нашли ослабевшими от голода.

Утром в воскресенье, 8 июля, глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон объявил об эвакуации подростков и тренера из пещеры.

Во время спасения детей из пещеры погиб дайвер.


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