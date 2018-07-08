В День семьи митрополит Марк рассказал рязанцам, как сохранить брак. Видео

В день памяти Петра и Февронии Муромских митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как сохранить брак. Ролик опубликовал епархиальный портал «Логос».
«Жизнь современного человека — это кризис веры, кризис любви и кризис верности, — обратился к верующим архиерей. — Мы видим, как люди относятся друг к другу потребительски, пытаются не отдавать человеку, а брать у него: внимание, заботу, любовь и так далее».
Владыка отметил, что около половины браков в нашей стране распадаются. По его словам, это связано с тем, что «люди руководствуются другими ценностями, идеалом потребления».
Митрополит Марк считает, что ситуацию можно исправить, «обратив свои взоры в историю».
«Феврония — это наша землячка, рязанка, уроженка Ласкова. Именно из Ласкова она поехала в Муром. Именно в Ласково за ней приехзжал Петр, — напомнил он. — Наша земля связана с жизнью этих удивительных людей. Их союз был прочен потому, что они по-настоящему друг друга любили… Верность супруге Петр предпочел, когда его попросили удалиться из города. Вот бы и нам сегодня таких семей, которые вдохновлялись бы этими идеалами».
Напомним, на родине Февронии в воскресенье, 8 июля,