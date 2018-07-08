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19:43, 8 июля 2018 518
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В День семьи митрополит Марк рассказал рязанцам, как сохранить брак. Видео

В День семьи митрополит Марк рассказал рязанцам, как сохранить брак. Видео

В день памяти Петра и Февронии Муромских митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как сохранить брак. Ролик опубликовал епархиальный портал «Логос».

«Жизнь современного человека — это кризис веры, кризис любви и кризис верности, — обратился к верующим архиерей. — Мы видим, как люди относятся друг к другу потребительски, пытаются не отдавать человеку, а брать у него: внимание, заботу, любовь и так далее».

Владыка отметил, что около половины браков в нашей стране распадаются. По его словам, это связано с тем, что «люди руководствуются другими ценностями, идеалом потребления».

Митрополит Марк считает, что ситуацию можно исправить, «обратив свои взоры в историю».

«Феврония — это наша землячка, рязанка, уроженка Ласкова. Именно из Ласкова она поехала в Муром. Именно в Ласково за ней приехзжал Петр, — напомнил он. — Наша земля связана с жизнью этих удивительных людей. Их союз был прочен потому, что они по-настоящему друг друга любили… Верность супруге Петр предпочел, когда его попросили удалиться из города. Вот бы и нам сегодня таких семей, которые вдохновлялись бы этими идеалами».

Напомним, на родине Февронии в воскресенье, 8 июля, отметили молебном. Молодоженам вручили медальоны любви и верности с изображениями святых.


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