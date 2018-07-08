Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:21, 8 июля 2018 66
 0    0

В День семьи, любви и верности Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага

В День семьи, любви и верности Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага

В День семьи, любви и верности Николай Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага. Поздравление губернатора опубликовали на сайте регионального правительства.

Глава региона отметил, что за десять лет этот праздник стал «одним из самых популярных» в России.

«На Рязанской земле — родине Февронии, ставшей верной и преданной женой князя Петра, — к празднику особое отношение. Этой дате посвящены фестивали, концерты, соревнования. Ко Дню семьи, любви и верности приурочены чествования лучших супружеских пар, проживших в браке многие годы», — сказал он.

Губернатор отдельно отметил тех, кто окружил любовью и теплом приемных детей. «Мы признательны вам за огромный труд, терпение, умение радоваться их большим и маленьким победам», — рассказал Любимов.

Любимов пожелал рязанцам здоровья и благополучия. «Берегите тепло своего семейного очага и будьте счастливы», — поздравил он.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
10:21, 8 июля 2018
В День семьи, любви и верности Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага
10:08, 8 июля 2018
«Поаплодируем стоя». Любимов поблагодарил российскую сборную за игру в четвертьфинале ЧМ-2018. Фото
9:02, 8 июля 2018
«Обидно, но не стыдно». Как рязанцы болели за сборную России. Обзор Instagram
21:54, 7 июля 2018
Рязанского психиатра наградили золотой медалью в Лондоне 1
21:35, 7 июля 2018
Эксперты рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 349 117
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 125
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 564
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 326
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 914
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум