В День семьи, любви и верности Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага

В День семьи, любви и верности Николай Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага. Поздравление губернатора опубликовали на
Глава региона отметил, что за десять лет этот праздник стал «одним из самых популярных» в России.
«На Рязанской земле — родине Февронии, ставшей верной и преданной женой князя Петра, — к празднику особое отношение. Этой дате посвящены фестивали, концерты, соревнования. Ко Дню семьи, любви и верности приурочены чествования лучших супружеских пар, проживших в браке многие годы», — сказал он.
Губернатор отдельно отметил тех, кто окружил любовью и теплом приемных детей. «Мы признательны вам за огромный труд, терпение, умение радоваться их большим и маленьким победам», — рассказал Любимов.
Любимов пожелал рязанцам здоровья и благополучия. «Берегите тепло своего семейного очага и будьте счастливы», — поздравил он.