Составлен рейтинг самых недорогих курортных поселков России. Топ-5 опубликовал сервис бронирования «
В пятерку малоизвестных и поэтому недорогих поселков вошли Межводное, Стерегущее, Черноморское в Крыму, а также Кучугуры и Дедеркой в Краснодарском крае.
В этих местах россияне летом бронируют жилье на период от семи до 14 ночей, тратя при этом около 1,5 тысячи рублей в сутки на семью.
Отмечается, что на Тарханкуте в западной части Крыма в поселке Межводное — чистое море и пляжи. Поселок называют «маленькой Ялтой», еще одна его особенность — лечебные грязи.
В Стерегущее туристы приезжают с целью посетить Бакальскую косу, а теперь это место стало центром общероссийского молодежного форума «Таврида». Курортный же поселок Черноморское выбирают для спокойного бюджетного отпуска.
Кучугуры — это маленький поселок в Темрюкском районе Краснодарского края. Неглубокое Азовское море в открытой бухте хорошо прогревается солнцем. «Много зелени и фруктовых деревьев, местные жители рады гостям. Главное здесь ― сохранение первозданной природы», — отметили в сообщении.
Дедеркой славится экологией, горным воздухом, галечными пляжами и очень чистым морем. Климат в поселке теплее и мягче, чем в районе Геленджика, но не такой влажный, как в Сочи.