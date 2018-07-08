Рязанский и самарский губернаторы обсудили перспективы туризма и молочного животноводства

Николай Любимов и Дмитрий Азаров обсудили перспективы туризма и молочного животноводства. Рязанский и самарский губернаторы встретились в воскресенье, 8 июля, говорится на
Главы регионов рассмотрели реализацию соглашения о сотрудничестве, которое
«Соглашение с Самарской областью направлено на развитие горизонтальных связей между нашими регионами», — отметил Любимов.
Самарский губернатор отметил успехи Рязанской области в сфере «бережливого производства», в том числе в здравоохранении.
Во время визита Любимов