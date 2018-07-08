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21:50, 8 июля 2018 174
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Рязанский и самарский губернаторы обсудили перспективы туризма и молочного животноводства

Рязанский и самарский губернаторы обсудили перспективы туризма и молочного животноводства

Николай Любимов и Дмитрий Азаров обсудили перспективы туризма и молочного животноводства. Рязанский и самарский губернаторы встретились в воскресенье, 8 июля, говорится на сайте правительства.

Главы регионов рассмотрели реализацию соглашения о сотрудничестве, которое подписали 31 мая. В документе уделяется внимание совместной работе по внедрению высоких технологий, развитию авиакосмической отрасли, расширению связей между промышленными предприятиями, а также малым и средним бизнесом.

«Соглашение с Самарской областью направлено на развитие горизонтальных связей между нашими регионами», — отметил Любимов.

Самарский губернатор отметил успехи Рязанской области в сфере «бережливого производства», в том числе в здравоохранении.

Во время визита Любимов вручил самарским супругам медали «За любовь и верность».


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