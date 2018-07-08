Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы. Об этом сообщил
В субботу, 7 июля, на территории Скорбященского мемориального комплекса прошел первый урок, посвященный Дням воинской лавы и памятным датам России.
В его рамках активисты рассказали детям об истории празднования Дня воинской славы, который в России отмечают 7 июля. Школьники узнали о событиях Чесменской битвы 1770-го года, где русский флот одержал победу над Турцией в Чесменской бухте
Открытые уроки будут проводиться на постоянной основе. Занятия пройдут в интерактивном формате, их посвятят 18-ти историческим событиям, включенным в список Дней воинской славы России.