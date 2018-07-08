Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:49, 8 июля 2018 290
 0    0

Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы

Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы

Фото: Администрация Рязани

Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 7 июля, на территории Скорбященского мемориального комплекса прошел первый урок, посвященный Дням воинской лавы и памятным датам России.

В его рамках активисты рассказали детям об истории празднования Дня воинской славы, который в России отмечают 7 июля. Школьники узнали о событиях Чесменской битвы 1770-го года, где русский флот одержал победу над Турцией в Чесменской бухте

Открытые уроки будут проводиться на постоянной основе. Занятия пройдут в интерактивном формате, их посвятят 18-ти историческим событиям, включенным в список Дней воинской славы России.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:49, 8 июля 2018
Рязанским школьникам рассказали о Днях воинской славы
13:08, 8 июля 2018
Массаж пирожков и «лайфхак по-рязански». Самые странные новости прошедших дней
11:56, 8 июля 2018
Рязанцы начали отмечать День любви, семьи верности с молебна. Фото
11:12, 8 июля 2018
Рязанская «Автоколонна 1310» задолжала налоговой более 44 миллионов 1
10:21, 8 июля 2018
В День семьи, любви и верности Любимов пожелал рязанцам беречь тепло семейного очага
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 349 257
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 135
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 571
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 331
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 927
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум