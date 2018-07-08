Пропавшую 38-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 38-летнюю Людмилу Неклюдову нашли живой. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Женщина ушла из дома и не вернулась 25 июня. Волонтеры
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Пропавшую 38-летнюю Людмилу Неклюдову нашли живой. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщили в поисково-спасательном отряде «
Женщина ушла из дома и не вернулась 25 июня. Волонтеры
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Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.