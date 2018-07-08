Массаж пирожков и «лайфхак по-рязански». Самые странные новости прошедших дней

В последние дни пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

«Царская парковка». Рязанцы засняли легковушку, припаркованную посреди улицы Новоселов. «Она только спросить», — пошутил в комментариях один из пользователей соцсетей.

Оказалось, что машина просто съехала с горки.

Еще один случай «интересной» парковки, но уже во дворе жилого дома: «буханка» оказалась припаркованной буквально в сантиметрах от иномарки. «Ювелирно, между ними еще танк поместится», — отметили рязанцы.

Перейдем к еде. В «Пятерочке» на Михайловском шоссе покупатели обнаружили плесневелые баранки. А жителям Касимова повезло еще меньше: они «принесли домой зоопарк». Как оказалось, в купленных конфетах обнаружили муравьев.

В рыбновском «Магните», судя по всему, была распродажа картошки. «Дешево и гнило», — написал автор поста, купивший пару килограммов прогнивших овощей.

А в буфете на автовокзала Скопина продают очень «нежные» пироги. Они не любят, когда их массажируют.

Жители Спасска превратили городской фонтан в мусорный. В сети появились фотографии с просьбами перестать мусорить. «Это не потому, что его не чистят, просто не успевают каждый день вытаскивать из него хлам», — рассказала одна из местных жительниц в комментариях к посту.

На площади Победы в Рязани жители города заметили открытый колодец. «Ох уж эти черепашки-ниндзя, даже люки за собой не закрывают», — пошутили в комментариях.

«Куда ведет этот пешеходный переход?», — спросил рязанец в соцсети, опубликовав снимок с «зеброй», заканчивающейся посреди дороги. В комментариях жители города сделали свои предположения: «В пешеходию, страну без забот», «К безопасным и удобным дорогам» и «В Хогвартс к Дамболдору».

Век технологий. В центре города рязанка заметила мужчину, который заряжал свой мобильный телефон: прямо из столба, на котором расположилась розетка. Комментаторы посоветовали не пользоваться подобным лайфхаком во время дождя.