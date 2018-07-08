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9:48, 8 июля 2018 715
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Игнашевич заявил о завершении футбольной карьеры. Видео

Игнашевич заявил о завершении футбольной карьеры. Видео

Сергей Игнашевич заявили о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщили в официальном аккаунте Instagram сборной России в воскресенье, 8 июля.

«Это был последний турнир, последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я думаю, я закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией для меня», — рассказал в опубликованном интервью Игнашевич.

Он также отметил, что планирует стать тренером.

Защитник ЦСКА сыграл 127 матчей за сборную России и забил восемь голов.

Также о завершении карьеры в сборной России сообщил полузащитник «Спартака» Александр Самедов. За сборную он сыграл 53 матча, забил семь голов.

Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная России уступила хорватам и покинула турнир.


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