Игнашевич заявил о завершении футбольной карьеры. Видео

Сергей Игнашевич заявили о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщили в официальном
«Это был последний турнир, последний матч в моей футбольной карьере. Если бы не чемпионат мира, я думаю, я закончил бы пораньше. Чемпионат мира был сильной мотивацией для меня», — рассказал в опубликованном интервью Игнашевич.
Он также отметил, что планирует стать тренером.
Защитник ЦСКА сыграл 127 матчей за сборную России и забил восемь голов.
Также о завершении карьеры в сборной России сообщил полузащитник «Спартака» Александр Самедов. За сборную он сыграл 53 матча, забил семь голов.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная России