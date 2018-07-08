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16:49, 8 июля 2018 836
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Черчесов назвал главное достижение российских футболистов

Черчесов назвал главное достижение российских футболистов

Станислав Черчесов считает, что главное достижение российских футболистов в том, что они смогли стать со страной «по-настоящему единым целым». Заявление тренера сборной появилось в Twitter команды.

Россияне в субботу, 7 июля, уступили команде Хорватии в матче четвертьфинала ЧМ-2018.

«Мы чувствуем себя сейчас, как солдаты в армии. Сегодня мы вышли в дембеля. Мы бы, конечно, еще послужили недельку до 15-го июля, но, к сожалению, не получилось. Надеюсь, к следующему турниру мы сделаем шаг вперед», — отметил Черчесов после игры.

Фото с сайта FIFA


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