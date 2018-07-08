Черчесов назвал главное достижение российских футболистов

Станислав Черчесов считает, что главное достижение российских футболистов в том, что они смогли стать со страной «по-настоящему единым целым». Заявление тренера сборной появилось в
Россияне в субботу, 7 июля,
«Мы чувствуем себя сейчас, как солдаты в армии. Сегодня мы вышли в дембеля. Мы бы, конечно, еще послужили недельку до 15-го июля, но, к сожалению, не получилось. Надеюсь, к следующему турниру мы сделаем шаг вперед», — отметил Черчесов после игры.
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Станислав Черчесов - команде: "Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым!" #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/Xs0Yx8Fkgi— Сборная России (@TeamRussia) 8 июля 2018 г.