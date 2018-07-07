В Рязани стартовал международный турнир по метанию ножей и топоров. Фото

В субботу, 7 июля, в Рязани начался второй международный турнир по метанию ножей и топоров «Рязанский косопуз». Соревновния открылись на стадионе «Локомотив» в 10:00.
Спортсмены-метатели со всей России, а так же из Китая, Франции и Армении на протяжение двух дней будут соревноваться в 18 дисциплинах. Среди них — метание ножей и топоров на дальность, на скорость, интуитивное метание и многое другое.
Кроме того, в этом году впервые в России состоится дуэль на топорах. В соревновании принимают участие метатели от 6 и до 70 лет.
Организаторы заявили, что турнир является подготовкой российской сборной метателей ножей к европейским и международным соревнованиям. Но, по их словам, в этом году спортсмены из других стран тоже захотели принять участие в состязании.
«Это эксклюзивное занятие. Человек, который никогда не метал ножа, может относиться к этому как к развлечению, но когда он попробует и попадет в цель, вся его жизнь может измениться» — рассказал президент рязанской федерации спортивного метания ножа Владимир Спиркин.