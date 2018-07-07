Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:31, 7 июля 2018 1 096
 0    0

В Минздраве назвали главные привычки долгожителей

В Минздраве назвали главные привычки долгожителей

Главный гериатр Министерства здравоохранения, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева назвала привычки, которые объединяют большинство долгожителей. Об этом она рассказала в интервью RT.

Как отметила Ткачева, долголетие определяется двумя факторами: примерно на 20% — генетикой и около 80% — образом жизни.

«Долгожители имеют мало вредных привычек — как правило, не злоупотребляют алкоголем и не курят. Они физически достаточно активны, социально адаптированы в зрелом возрасте. После выхода на пенсию продолжают интенсивно общаться, часто работают, занимаются какой-то общественной деятельностью. Как правило, это люди, которые употребляют много овощей и фруктов. И, конечно, имеет значение наследственность: если в роду были долгожители, то у вас есть шансы тоже им стать», — сказала Ткачева.

По ее словам, на продолжительность жизни может влиять интеллектуальная активность человека.

«Чем более интеллектуально активен человек, чем больше он когнитивно функционирует, тем дольше живет и тем он более сохранен и здоров», — пояснила главный гериатр Минздрава.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:31, 7 июля 2018
В Минздраве назвали главные привычки долгожителей
9:50, 7 июля 2018
Катамаран на солнечных батареях прошел через Касимов
8:39, 7 июля 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в соседнем регионе мужчины
22:20, 6 июля 2018
В Госдуму внесли законопроект об увеличении объема рекламы на телевидении 2
20:37, 6 июля 2018
Центральные улицы Москвы станут пешеходными в ночь на воскресенье из-за игры России и Хорватии
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 348 449
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 367
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 968
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 492
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 271
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум