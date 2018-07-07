В МЧС рассказали о пожаре в девятиэтажке на улице Зубковой

Пресс-служба рязанского ГУ МЧС
Сигнал о возгорании в четвертом подъезде дома №21 корпус 3
Никто не пострадал.
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Пресс-служба рязанского ГУ МЧС
Сигнал о возгорании в четвертом подъезде дома №21 корпус 3
Никто не пострадал.
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