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19:37, 7 июля 2018 458
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В МЧС рассказали о пожаре в девятиэтажке на улице Зубковой

В МЧС рассказали о пожаре в девятиэтажке на улице Зубковой

Пресс-служба рязанского ГУ МЧС рассказала о пожаре в девятиэтажке на улице Зубковой. Огонь повредил электрощиток.

Сигнал о возгорании в четвертом подъезде дома №21 корпус 3 поступил в субботу, 7 июля, в 10:29. На место выезжали четыре расчета.

Никто не пострадал.


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