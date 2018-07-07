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20:18, 7 июля 2018 1 197
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Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией

Сборная России в своем Twitter опубликовала стартовый состав на матч с Хорватией. Матч четвертьфинала начнут Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Денис Черышев, Александр Головин и Артем Дзюба.

Из-за травмы на поле не выйдет Юрий Жирков.

В стартовый состав сборной Хорватии вошли Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.

Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале встретится с англичанами.

Фото с сайта FIFA


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