Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией

Сборная России в своем Twitter опубликовала стартовый состав на матч с Хорватией. Матч четвертьфинала начнут Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Денис Черышев, Александр Головин и Артем Дзюба.
Из-за травмы на поле не выйдет Юрий Жирков.
В стартовый состав сборной Хорватии вошли Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич, Перишич, Манджукич.
Матч на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 21:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале
Фото с
Starting Eleven #rus vs #cro #worldcup pic.twitter.com/Xwmig6uhf1— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.