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17:45, 7 июля 2018 70
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Рязанцы убрали мусор с пляжа Орехового озера

Рязанцы убрали мусор с пляжа Орехового озера

Фото: Pixabay.com

Студенты РГУ имени Есенина убрали мусор с пляжа Орехового озера и в Лесопарке. Об экологической акции рассказали на сайте вуза.

Добровольцы собрали более десяти мешков мусора. Они также раздали горожанам тематические листовки.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о состоянии рязанских пляжей и водоемов.


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