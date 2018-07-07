Рязанцы убрали мусор с пляжа Орехового озера

Студенты РГУ имени Есенина убрали мусор с пляжа Орехового озера и в Лесопарке. Об экологической акции
Добровольцы собрали более десяти мешков мусора. Они также раздали горожанам тематические листовки.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о
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Фото: Pixabay.com
Студенты РГУ имени Есенина убрали мусор с пляжа Орехового озера и в Лесопарке. Об экологической акции
Добровольцы собрали более десяти мешков мусора. Они также раздали горожанам тематические листовки.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о
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