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8:39, 7 июля 2018 863
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в соседнем регионе мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в соседнем регионе мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках 69-летнего Валентина Яцука. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина пропал в Зарайском районе Московской области. О нем ничего неизвестно с 5 июля. В тот день он ушел с дачного участка и пропал.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Одежда: футболка и шорты болотного цвета, розовая бейсболка, светлые носки, черные галоши.

Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи и дезориентирован.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800700 54 52 или 112.


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