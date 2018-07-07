Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего в соседнем регионе мужчины

Рязанцев попросили помочь в поисках 69-летнего Валентина Яцука. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в Зарайском районе Московской области. О нем ничего неизвестно с 5 июля. В тот день он ушел с дачного участка и пропал.
Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.
Одежда: футболка и шорты болотного цвета, розовая бейсболка, светлые носки, черные галоши.
Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи и дезориентирован.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800700 54 52 или 112.