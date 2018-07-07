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19:01, 7 июля 2018 151
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Пропавшую 70-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 70-летнюю рязанку нашли живой

Пропавшую 70-летнюю Софью Горбачеву (Шембель) нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Женщина потерялась в пятницу, 6 июля.


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