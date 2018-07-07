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9:21, 7 июля 2018 227
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Под Рязанью «Нива» повисла на ограждении

Под Рязанью «Нива» повисла на ограждении

В Мурмине «Нива» повисла на ограждении. Фото с места происшествия опубликовала очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Пользователи заинтересовались ситуацией и начали обсуждать причины произошедшего.

«Там за ограждением почти сразу деревья, проезжей полосы нет. Картина загадочная — есть машина, а вокруг никого», — написала очевидец.

«Именно это место — участок дороги прямой, до крутого поворота еще ехать. У нас там часто пьяная молодежь катается, но это только предположение. А так просто висит машина», — рассказала автор фото RZN.info.

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