Под Рязанью «Нива» повисла на ограждении

В Мурмине «Нива» повисла на ограждении. Фото с места происшествия опубликовала очевидец в группе «
Пользователи заинтересовались ситуацией и начали обсуждать причины произошедшего.
«Там за ограждением почти сразу деревья, проезжей полосы нет. Картина загадочная — есть машина, а вокруг никого», — написала очевидец.«Именно это место — участок дороги прямой, до крутого поворота еще ехать. У нас там часто пьяная молодежь катается, но это только предположение. А так просто висит машина», — рассказала автор фото RZN.info.