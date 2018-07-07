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12:28, 7 июля 2018 229
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На Почтовой отпраздновали День семьи, любви и верности

На Почтовой отпраздновали День семьи, любви и верности

Фото: Администрация Рязани

Вечером в пятницу, 6 июля, на Почтовой прошел праздник «Все начинается с семьи». Об этом сообщил сайт мэрии.

Мероприятие посвятили Дню семьи, любви и верности. Участников поздравили с праздником начальник управления культуры администрации города Евгения Власова и начальник управления образования и молодежной политики Алексей Зимин.

Рязанским семьям, прожившим в браке более 25 лет, вручили медали «За любовь и верность» с изображением святых Петра и Февронии.

На Почтовой в этот день организовали тематические, анимационные и интерактивные площадки. Гости могли научиться пользоваться нейротренажерами и развивать свои интеллектуальные и творческие способности. На площадке «Мамино молоко» прошел мастер-класс по намотке слинга. Школа кино и телевидения «Kinolab» представила авторские скетчи.

На главной сцене по традиции рязанцев и гостей города ждали выступления солистов и творческих коллективов.


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