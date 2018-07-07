Катамаран на солнечных батареях проехал через Касимов

Катамаран на солнечных батареях «Эковолна» проехал через Касимов. Об этом пишет ИД «
Катамаран приехал в касимов в пятницу, 6 июля.
Как рассказал руководитель экспедиции, инженер-изобретатель Евгений Казанов, о Касимове им рассказали в селе Дедилово в Тульской области, где была одна из стоянок.
«Там мы узнали, что Касимов когда-то был подарен русским царем казанскому царевичу, что здесь до сих пор живут татары. Поэтому мы хотим посмотреть ваш музей, пройтись по улицам», — рассказал Казанов.
На борт катамарана пригласили касимовцев, которые смогли увидеть устройство судна. После гости отправились в плавание по Оке.
«Я за 65 лет жизни такую посудину вижу первый раз. Очень она мне понравилась, компактная, но в то же время вместительная: 8 человек живут и работают. Вот бы такую заиметь, чтобы на рыбалку ходить», — рассказал касимовец Сергей Малин.
Напомним, экспедиция первого в России катамарана солнечных батареях протяженностью пять тысяч километров