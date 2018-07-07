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9:50, 7 июля 2018 107
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Катамаран на солнечных батареях проехал через Касимов

Катамаран на солнечных батареях проехал через Касимов

Фото: Издательство «Пресса»

Катамаран на солнечных батареях «Эковолна» проехал через Касимов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Катамаран приехал в касимов в пятницу, 6 июля.

Как рассказал руководитель экспедиции, инженер-изобретатель Евгений Казанов, о Касимове им рассказали в селе Дедилово в Тульской области, где была одна из стоянок.

«Там мы узнали, что Касимов когда-то был подарен русским царем казанскому царевичу, что здесь до сих пор живут татары. Поэтому мы хотим посмотреть ваш музей, пройтись по улицам», — рассказал Казанов.

На борт катамарана пригласили касимовцев, которые смогли увидеть устройство судна. После гости отправились в плавание по Оке.

«Я за 65 лет жизни такую посудину вижу первый раз. Очень она мне понравилась, компактная, но в то же время вместительная: 8 человек живут и работают. Вот бы такую заиметь, чтобы на рыбалку ходить», — рассказал касимовец Сергей Малин.

Напомним, экспедиция первого в России катамарана солнечных батареях протяженностью пять тысяч километров началась в Петербурге в Балтийском море и завершится в Каспийском море.


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