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21:35, 7 июля 2018 253
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Эксперты рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов

Эксперты рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов

Фото: Pixabay.com

Эксперты британского онлайн-сервиса Which? Travel рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов. Специалисты выяснили, что авиакомпании завышают цены, когда клиенты звонят им по телефону, передает РИА «Новости».

Так, авиаперевозчики Ryanair и TUI берут с позвонивших клиентов дополнительные 20 фунтов (около 1 700 рублей), Easyjet — 15 фунтов (около 1 250 рублей), а British Airways — десять фунтов (около 800 рублей). Некоторые компании за звонок вводят комиссионный сбор, который прибавляется к итоговой стоимости билета.

В авиакомпаниях объяснили дополнительную плату административными издержками и посоветовали бронировать билеты на своих сайтах.


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