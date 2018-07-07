Эксперты рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов

Эксперты британского онлайн-сервиса Which? Travel рассказали, как сэкономить на бронировании авиабилетов. Специалисты выяснили, что авиакомпании завышают цены, когда клиенты звонят им по телефону, передает РИА «
Так, авиаперевозчики Ryanair и TUI берут с позвонивших клиентов дополнительные 20 фунтов (около 1 700 рублей), Easyjet — 15 фунтов (около 1 250 рублей), а British Airways — десять фунтов (около 800 рублей). Некоторые компании за звонок вводят комиссионный сбор, который прибавляется к итоговой стоимости билета.
В авиакомпаниях объяснили дополнительную плату административными издержками и посоветовали бронировать билеты на своих сайтах.