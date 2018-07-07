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21:15, 7 июля 2018 325
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Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире

Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире

Агентство Bloomberg обновило рейтинг самых богатых людей в мире. В первой тройке — бизнесмены, занимающиеся информационными технологиями, передает РИА «Новости».

Список по-прежнему возглавляет руководитель интернет-компании Amazon Джеффри Безос со 142 миллиардами долларов.

За ним следует основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (94,2 миллиарда долларов), на третьем месте — создатель Facebook Марк Цукерберг (81,6 миллиарда долларов). Он опередил американского инвестора Уоррена Баффета с показателем в 81,2 миллиарда долларов.


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