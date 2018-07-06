В Рязанской области определили победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил
Проекты-победители регионального этапа, который проводился по четырем номинациям, представят на Всероссийском конкурсе осенью 2018 года.
В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» лучшими признали заявки:
- Новомичуринского городского поселения пронского района;
- Александро-Невского городского поселения;
- города Скопина;
- Благовского сельского поселения Александро-Невского района.
Победителями в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» стали:
- Рыбновское городское поселение;
- Горловское сельское поселение Скопинского района;
- Плахинское сельское поселение Захаровского района;
- Пеньковское сельское поселение Пителинского района;
- Сасово;
- Касимов.
В «Обеспечении эффективной „обратной связи“ с жителями муниципальных образований, развитии территориального общественного самоуправления и привлечении граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» выиграли заявки:
- Октябрьского городского поселения Михайловского района;
- Рыбновского городского поселения;
- Бобровинского сельского поселения Кораблинского района;
- Заокского сельского поселения Рязанского района;
- Печерниковского сельского поселения Михайловского района;
- города Рязани.
В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшими признаны заявки:
- Касимова;
- Рязани;
- Демушкинского сельского поселения Сасовского района;
- Нестеровского сельского поселения Пителинского района;
- Азеевского сельского поселения Ермишинского района.