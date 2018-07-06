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18:39, 6 июля 2018 336
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В Рязанской области определили победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Рязанской области определили победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Рязанской области определили победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Проекты-победители регионального этапа, который проводился по четырем номинациям, представят на Всероссийском конкурсе осенью 2018 года.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» лучшими признали заявки:

  • Новомичуринского городского поселения пронского района;
  • Александро-Невского городского поселения;
  • города Скопина;
  • Благовского сельского поселения Александро-Невского района.

Победителями в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» стали:

  • Рыбновское городское поселение;
  • Горловское сельское поселение Скопинского района;
  • Плахинское сельское поселение Захаровского района;
  • Пеньковское сельское поселение Пителинского района;
  • Сасово;
  • Касимов.

В «Обеспечении эффективной „обратной связи“ с жителями муниципальных образований, развитии территориального общественного самоуправления и привлечении граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» выиграли заявки:

  • Октябрьского городского поселения Михайловского района;
  • Рыбновского городского поселения;
  • Бобровинского сельского поселения Кораблинского района;
  • Заокского сельского поселения Рязанского района;
  • Печерниковского сельского поселения Михайловского района;
  • города Рязани.

В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшими признаны заявки:

  • Касимова;
  • Рязани;
  • Демушкинского сельского поселения Сасовского района;
  • Нестеровского сельского поселения Пителинского района;
  • Азеевского сельского поселения Ермишинского района.

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