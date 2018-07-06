В Рязани пропал 81-летний пенсионер

В Рязани пропал 81-летний Виктор Смирнов. Информацию опубликовали в группе поисково-спасательного отряда «
В последний раз пенсионера видели 5 июля — он вышел из дома в поселке Строитель, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 172, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза серые.
Был одет: рубашка голубая с коротким рукавом, темные спортивные брюки, черные сланцы. С собой имел черную мужскую сумку на ремне.
Мужчина дезориентирован. Всех, кто знает о его местоположении, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.