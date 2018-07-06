В Рязани наградили победителей пожарно-спасательных соревнований

В Рязани наградили победителей и призеров пожарно-спасательных соревнований, которые проходили со 2 по 5 июля. Участниками состязаний стали представители 15 субъектов ЦФО, а также 6 команд спецуправлений федеральной противопожарной службы МЧС России.
Мужчины и женщины, юноши и девушки, состязались в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице, пожарной эстафете, преодолении полосы препятствий и боевом развертывании.
В результате места распределились следующим образом:
Специальные управления федеральной противопожарной службы МЧС России:
1 место — СУ ФПС МЧС России № 66;
2 место — СУ ФПС МЧС России № 3;
3 место — СУ ФПС МЧС России № 37.
Мужчины:
1 место — команда Московской области;
2 место — команда Москвы;
3 место — команда Владимирской области.
Юноши:
1 место — команда Московской области;
2 место — команда Воронежской области;
3 место — команда Курской области.
Девушки:
1 место — команда Калужской области;
2 место — команда Москвы;
3 место — команда Владимирской области.
Общекомандный зачет среди юношей и девушек:
1 место — команда Московской области;
2 место — команда Москвы;
3 место — команда Калужской области.
Комплексный зачет среди женщин и мужчин:
1 место — команда Московской области;
2 место — команда Москвы;
3 место — команда Курской области.
Комплексный зачет среди спецуправлений Федеральной противопожарной службы МЧС России:
1 место — СУ ФПС МЧС России № 66;
2 место — СУ ФПС МЧС России № 3;
3 место — СУ ФПС МЧС России № 37.
Комплексный зачет среди субъектов:
1 место — команда Московской области;
2 место — команда Москвы;
3 место — команда Калужской области.