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13:07, 6 июля 2018 1 441
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В Рязани наградили победителей пожарно-спасательных соревнований

В Рязани наградили победителей пожарно-спасательных соревнований

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязани наградили победителей и призеров пожарно-спасательных соревнований, которые проходили со 2 по 5 июля. Участниками состязаний стали представители 15 субъектов ЦФО, а также 6 команд спецуправлений федеральной противопожарной службы МЧС России.

Мужчины и женщины, юноши и девушки, состязались в подъеме на учебную башню по штурмовой лестнице, пожарной эстафете, преодолении полосы препятствий и боевом развертывании.

В результате места распределились следующим образом:

Специальные управления федеральной противопожарной службы МЧС России:

1 место — СУ ФПС МЧС России № 66;

2 место — СУ ФПС МЧС России № 3;

3 место — СУ ФПС МЧС России № 37.

Мужчины:

1 место — команда Московской области;

2 место — команда Москвы;

3 место — команда Владимирской области.

Юноши:

1 место — команда Московской области;

2 место — команда Воронежской области;

3 место — команда Курской области.

Девушки:

1 место — команда Калужской области;

2 место — команда Москвы;

3 место — команда Владимирской области.

Общекомандный зачет среди юношей и девушек:

1 место — команда Московской области;

2 место — команда Москвы;

3 место — команда Калужской области.

Комплексный зачет среди женщин и мужчин:

1 место — команда Московской области;

2 место — команда Москвы;

3 место — команда Курской области.

Комплексный зачет среди спецуправлений Федеральной противопожарной службы МЧС России:

1 место — СУ ФПС МЧС России № 66;

2 место — СУ ФПС МЧС России № 3;

3 место — СУ ФПС МЧС России № 37.

Комплексный зачет среди субъектов:

1 место — команда Московской области;

2 место — команда Москвы;

3 место — команда Калужской области.


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