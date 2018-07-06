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12:07, 6 июля 2018 59
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В пронском селе объявили карантин из-за вспышки бешенства животных

В пронском селе объявили карантин из-за вспышки бешенства животных

В Пронском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в пятницу, 6 июля.

Случай заболевания нашли на личном подворье деревни Яблонево. Территорию всего населенного пункта объявили угрожаемой зоной болезни. На период карантина оттуда запретили вывоз кошек и собак.

Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.

Ограничительные меры продлятся до 4 сентября.


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