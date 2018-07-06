В новом спецпроекте RZN.info Оксана Любимова рассказала о бережливом производстве на заводах и в своем доме

RZN.info опубликовал интерьвью с супругой губернатора области и директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства» Оксаной Любимовой. В интервью она ответила на вопросы журналистов о принципах работы центра и планах на будущее.
Любимова рассказала о философии бережливого производства, его истоках, запуске в регионе и первых положительных результатах. Директор центра призналась в том, что чувствует вес положения «жены губернатора», а также в том, что применяет «бережливые» принципы и в своей семье.
К каким изменениям привело бережливое производство в рязанских поликлиниках и где еще его будут внедрять, читайте большое интервью в разделе RZN.info «Спецпроекты».