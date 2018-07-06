Утренний обзор рязанских пробок: 6 июня

В пятницу, 6 июня, на рязанских дорогах вновь возникло несколько серьезных пробок.
«Классический» затор этого лета появился на мосту через Оку. Движение затруднено в обе стороны движения. Скорость движения из города не превышает пяти километров в час.
Пробка возникла на Московском шоссе. На этот раз движение затруднено в сторону города у Прикокского путепровода, а также от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Автомобили двигаются со скоростью не более 7-10 километров в час.
По-прежнему из-за ремонтных работ пробка образовалась на Южной окружной. Затор растянулся на 1,5 километра в сторону Ситниковской улицы. Скорость движения автомобилей не превышает семь километров в час.
Уже «традиционный» затор возник на улице Бирюзова. Пробка образовалась у перекрестка с проездом Шабулина в обе стороны движения. На некоторых участках автомобили двигаются со скоростью не более трех километров в час.
Пробка возникла от пересечения улицы Каширина с Солнечной в сторону центра. Скорость движения — не более семи километров в час.
Небольшой затор появился на Восточной окружной у платного путепровода. Пробка растянулась почти на километр. Автомобили двигаются со скоростью не более 10 километров в час.