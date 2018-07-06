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10:21, 6 июля 2018 308
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Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу-2018

Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу-2018

Суперкомпьютер одного из американских банков вычислил, что чемпионат мира по футболу-2018 выиграет Бразилия. По прогнозам, команда переиграет Хорватию, сообщает портал Money Control.

Компьютер рассчитал около миллиона вариантов развития событий в ближайших матчах ЧМ. Шансы Бразилии машина оценила в 24,9%.

Претендентом на победу также назвали сборную Франции, ее шансы оценили в 15,8%. Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет Россию в четвертьфинале, а Англию в полуфинале.

Эта же машина уже пыталась прогнозировать финалистов ЧМ-2014. Тогда компьютер предсказал в финале пару Германия — Бразилия. В итоге немцы дошли до решающей игры и стали чемпионами.


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