Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу-2018

Суперкомпьютер одного из американских банков вычислил, что чемпионат мира по футболу-2018 выиграет Бразилия. По прогнозам, команда переиграет Хорватию, сообщает портал
Компьютер рассчитал около миллиона вариантов развития событий в ближайших матчах ЧМ. Шансы Бразилии машина оценила в 24,9%.
Претендентом на победу также назвали сборную Франции, ее шансы оценили в 15,8%. Также компьютер вычислил, что Хорватия обыграет Россию в четвертьфинале, а Англию в полуфинале.
Эта же машина уже пыталась прогнозировать финалистов ЧМ-2014. Тогда компьютер предсказал в финале пару Германия — Бразилия. В итоге немцы дошли до решающей игры и стали чемпионами.