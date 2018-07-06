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15:14, 6 июля 2018 239

Среднерусский банк обсудил с застройщиками новые сценарии работы

Среднерусский банк обсудил с застройщиками новые сценарии работы

В пятницу, 6 июля, Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел конференцию для застройщиков, посвященную изменениям в Федеральном законе о долевом строительстве.

Представители банка рассказали о двух новых продуктах, запущенных Сбербанком для застройщиков, — банковском сопровождении специальных счетов застройщиков и кредитовании с использованием счетов эскроу.

«В новых реалиях мы видим открывающиеся возможности. В данном случае это возможность еще больше инвестировать в строительный бизнес», — отметил вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.

Участники мероприятия обсудили взаимодействие в рамках новой структуры работы, возможные риски и пути их преодоления.

«Мы очень ценим такой формат общения с застройщиками, вникание в детали бизнес-процессов и информативные ответы от Сбербанка. Вместе мы сможем более продуктивно реализовывать нормы закона», — подчеркнул гендиректор, бенефициар ООО СИК САС Николай Поздняков.


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