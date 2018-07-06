Среднерусский банк обсудил с застройщиками новые сценарии работы

В пятницу, 6 июля, Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел конференцию для застройщиков, посвященную изменениям в Федеральном законе о долевом строительстве.
Представители банка рассказали о двух новых продуктах, запущенных Сбербанком для застройщиков, — банковском сопровождении специальных счетов застройщиков и кредитовании с использованием счетов эскроу.
«В новых реалиях мы видим открывающиеся возможности. В данном случае это возможность еще больше инвестировать в строительный бизнес», — отметил вице-президент ПАО Сбербанк, председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.
Участники мероприятия обсудили взаимодействие в рамках новой структуры работы, возможные риски и пути их преодоления.
«Мы очень ценим такой формат общения с застройщиками, вникание в детали бизнес-процессов и информативные ответы от Сбербанка. Вместе мы сможем более продуктивно реализовывать нормы закона», — подчеркнул гендиректор, бенефициар ООО СИК САС Николай Поздняков.