Рязанский фестиваль малины попал в топ-10 событий июля в России

Фестиваль малины, который ежегодно проводят в Рязанской области, попал в рейтинг самых популярных гастрономических праздников в России в июле. Список составило аналитическое агентство
Помимо фестиваля малины, в топ-10 попали «Раненбургское застолье» в Чаплыгине (Липецкая область), праздник Огурца в Суздале (Владимирская область), фестиваль «Донская уха» в Кургане (Ростовская область), фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах (рядом с Казанью), фестиваль «Царская уха» в Белоомуте (Московская область), фестиваль вареника «Всэ будэ смачно!» в Романово (Алтайский край), фестиваль агротуризма «Сырмарка» в Крутово (Владимирская область), фестиваль Морошки в Тотьме (Вологодская область) и «Квасной пир» в Ялуторовске (Тюменская область).
Фестиваль малины пройдет 21 июля в Новоселках Рыбновского района. Желающее смогут продегустировать блюда из разных сортов малины, на фестивале организуют мастер-классы и интерактивные площадки. Также гостей ждут выступления рязанских артистов и конкурс на лучший малиновый костюм.
В прошлом году фестиваль