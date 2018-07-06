Рязанская область вошла в пятерку регионов, где живут самые бедные пенсионеры. «Лучше всего» они живут в Тюменской области, передает
При исследовании эксперты учитывали соотношение размера пенсии и прожиточного минимума. Это говорит о том, «насколько в регионах хватает базовой пенсии, чтобы пенсионеры могли минимально обеспечивать себя необходимыми товарами и услугами».
Так, в Кабардино-Балкарии средняя пенсия ненамного превышает ПМП (117%), в Ненецком автономном округ — 121,4%, в Москве — 124,2%. Среди регионов, где живут наиболее бедные пенсионеры — Рязанская и Еврейская автономная области.
Если в регионе низкие зарплаты, то и размер пенсии будет небольшим: средняя заработная плата в Кабардино-Балкарии в 2017 году составила 22,8 тысяч рублей, в Рязанской области — 28,8 тысяч рублей, то есть гораздо ниже, чем в среднем по стране (39,1 тысяч рублей в 2017 году).