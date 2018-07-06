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17:12, 6 июля 2018 73
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Рязанская область вошла в пятерку регионов, где живут самые бедные пенсионеры — исследование

Рязанская область вошла в пятерку регионов, где живут самые бедные пенсионеры — исследование

Рязанская область вошла в пятерку регионов, где живут самые бедные пенсионеры. «Лучше всего» они живут в Тюменской области, передает РБК.

При исследовании эксперты учитывали соотношение размера пенсии и прожиточного минимума. Это говорит о том, «насколько в регионах хватает базовой пенсии, чтобы пенсионеры могли минимально обеспечивать себя необходимыми товарами и услугами».

Так, в Кабардино-Балкарии средняя пенсия ненамного превышает ПМП (117%), в Ненецком автономном округ — 121,4%, в Москве — 124,2%. Среди регионов, где живут наиболее бедные пенсионеры — Рязанская и Еврейская автономная области.

Если в регионе низкие зарплаты, то и размер пенсии будет небольшим: средняя заработная плата в Кабардино-Балкарии в 2017 году составила 22,8 тысяч рублей, в Рязанской области — 28,8 тысяч рублей, то есть гораздо ниже, чем в среднем по стране (39,1 тысяч рублей в 2017 году).


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