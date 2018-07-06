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17:53, 6 июля 2018 246
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Рязанцев предупредили о мошенниках, проверяющих пожарную безопасность

Рязанцев предупредили о мошенниках, проверяющих пожарную безопасность

Рязанцев предупредили о мошенниках, проверяющих пожарную безопасность. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Несколько бизнесменов обратились в ведомство с сообщениями о внеплановых проверках, организованных неизвестными людьми, которые представлялись сотрудниками МЧС. При этом злоумышленники предлагали не фиксировать нарушения за вознаграждение.

По информации федеральных СМИ, мошенники также активизировались в Свердловской, Воронежской, Новосибирской и Московской областях, а также в Татарстане и на Кубани.

Рязанцам напомнили о том, что о проведении плановой проверки надзорные органы уведомляют за три рабочих дня, а о внеплановой — не менее, чем за 24 часа.


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