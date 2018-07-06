Роспотребнадзор поможет рязанцам, купившим путевки в «Натали Турс», сообщили на
В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещению убытков:
Роспотребнадзор обратил внимание потребителей на то, что возврат денег, уплаченных туристом, «возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию».
Также потребитель может требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.
В случае отказа туроператора в возмещении убытков управление обратится с исками в суд.
Напомним, несколько рязанских семей