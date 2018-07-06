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19:35, 6 июля 2018 348
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Роспотребнадзор поможет рязанцам, купившим путевки в «Натали Турс»

Роспотребнадзор поможет рязанцам, купившим путевки в «Натали Турс»

Роспотребнадзор поможет рязанцам, купившим путевки в «Натали Турс», сообщили на сайте управления.

В Рязани открыли «горячую линию» по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещению убытков: 8 (800) 100-22-62. Также рязанцы могут проконсультироваться по телефону «Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области»: 8 (800) 200-10-62.

Роспотребнадзор обратил внимание потребителей на то, что возврат денег, уплаченных туристом, «возлагается на организацию, застраховавшую гражданскую ответственность туроператора, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию».

Также потребитель может требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества.

В случае отказа туроператора в возмещении убытков управление обратится с исками в суд.

Напомним, несколько рязанских семей остались без отпуска из-за аннулирования путевок туроператора «Натали Турс».


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