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10:07, 6 июля 2018 257
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По просьбам рязанцев Герой России начал обустраивать парк в Дягилеве

По просьбам рязанцев Герой России начал обустраивать парк в Дягилеве

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Дягилеве обустроят парк в рамках проектной мастерской «Эко-город». Об этом рассказал один из лидеров предварительного голосования партии «Единая Россия», Герой России Святослав Голубятников.

Он отметил, что работы по благоустройству зеленой зоны вокруг стадиона «Сокол» начались неделю назад. Помимо бригады рабочих, к ним присоединись местные жители и добровольцы из авиационно-ремонтного завода. Святослав Голубятников добавил, что тоже принял участие в субботнике.

В первую очередь здесь спилили сухие деревья, убрали повалившиеся стволы и ветки, а также вывезли мусор с территории парка.

Протяженность зеленой зоны составляет около километра. Рядом расположены детский сад и школа.

«Два месяца назад мы подали документы в городскую администрацию на определение границ зеленой зоны, внесения в кадастровый план и присвоения ей статуса парка», — рассказал Святослав Голубятников.

С просьбой о благоустройстве территории к Герою России обратились жители военного городка Дягилево. Лидер инициативной группы Наталья Минаева рассказала, что в планах — присвоить парку имя Героя Советского Союза, летчика Александра Белякова.

«Мы разрабатываем проект благоустройства. Останутся спортивная и лесная зоны. На том месте, где сейчас находится клуб офицеров, будет большая фронтовая поляна. Раньше там проходили все мероприятия, выступал свой духовой оркестр. Этого нам не хватает», — отметила рязанка.

Проект «Эко-город» поддержал член фракции «Единая Россия» в рязанской облдуме, замдиректора авиационно-ремонтного завода Юрий Шиков.

«Наше предприятие всегда оказывает посильную помощь в проведении подобных мероприятий: выделяет технику, добровольцев, денежные средства. Мы здесь живем и хотим, чтобы был порядок, чтобы эту зону включили в городские программы благоустройства», — сказал он.

«Чтобы привести зеленую зону вокруг стадиона „Сокол“ в порядок, уйдет около года, а на его полное обустройство — не менее трех-пяти лет», — уточнил Святослав Голубятников.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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