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11:48, 6 июля 2018 503
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Минтранс обяжет авиакомпании хранить данные пассажиров на российских серверах

Минтранс обяжет авиакомпании хранить данные пассажиров на российских серверах

Минтранс подготовил проект, который обяжет российские авиакомпании использовать российские серверы для хранения данных пассажиров внутрироссийских рейсов. Систему запустят с 1 января 2020 года, пишут «Известия».

Проект закрепляет дополнительные требования к Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В ее состав входит комплекс систем обслуживания пассажиров, в том числе системы бронирования воздушных перевозок в России.

Серверы должны будут находиться на территории страны.

Также проект предусматривает, что данные будут хранить в течение шести лет. Компетентные органы смогут получить доступ к данным АИС ОВП по запросу.


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