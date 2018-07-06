Минтранс обяжет авиакомпании хранить данные пассажиров на российских серверах

Минтранс подготовил проект, который обяжет российские авиакомпании использовать российские серверы для хранения данных пассажиров внутрироссийских рейсов. Систему запустят с 1 января 2020 года, пишут «
Проект закрепляет дополнительные требования к Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). В ее состав входит комплекс систем обслуживания пассажиров, в том числе системы бронирования воздушных перевозок в России.
Серверы должны будут находиться на территории страны.
Также проект предусматривает, что данные будут хранить в течение шести лет. Компетентные органы смогут получить доступ к данным АИС ОВП по запросу.