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16:04, 6 июля 2018 499
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Любимов провел первое заседание цифрового комитета

Любимов провел первое заседание цифрового комитета

В пятницу, 6 июля, Николай Любимов провел первое заседание цифрового комитета. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В состав комитета вошли советник губернатора Рязанской области, руководитель проектного офиса «Цифровая экономика» Игорь Горских, представители министерств и ведомств региона.

Открывая заседание, Любимов отметил, что формирование цифровой экономики является «вопросом национальной безопасности государства».

«Об этом заявил президент России Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как отметил глава государства, это новая основа для развития всего общества, государственного управления, бизнеса, социальной сферы», — сказал Любимов.

По словам губернатора, региональные власти сейчас активно переходят на электронный документооборот, районные администрации осваивают цифровую форму работы.

«Электронное» правительство планируют сформировать до конца 2018 года.

«На Петербургском форуме мы подписали соглашение с ООО „1С“. По сути, Рязанская область является первопроходцем в этом плане. Нам предстоит сделать первую в стране платформу по управлению регионом, которая будет включать и цифровое Правительство, и единую систему бухучета и ряд других направлений», — сказал Любимов.

Как отметил глава региона, цифровой комитет создали, «чтобы выстроить и систематизировать переход к работе по новым технологиям».

По его словам, он должен стать профессиональным рабочим органом, экспертной группой, «способной обеспечить качественное, профессиональное решение вопросов IT-направленности».

«Прежде всего, мы должны рассчитывать на свои силы, повышать уровень своих компетенций. Это задача каждого, кто входит в цифровой комитет», — подчеркнул губернатор.

Любимов рассказал о программе «Цифровая школа», которая «облегчит учителям работу по подготовке отчетов, освободит время непосредственно для педагогической деятельности».

Также на заседании губернатор заявил о необходимости создания региональной программы ГИС, где в электронном виде представят информацию обо всех инженерных коммуникациях.

Обсуждая работу по созданию портала «Наш дом — Рязань» глава региона отметил, что к системе должны подключиться управляющие компании.


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