Хакеры впервые за год напали на российский банк

В России зафиксировали первую с начала этого года хакерскую атаку на банк. Об этом со ссылкой на сразу несколько кредитных организаций пишет «
После затишья более чем в полгода злоумышленники напали на ПИР-банк, похитив с его корсчета в Банке России более 58 млн рублей. Деньги вывели на счета в 22 крупнейших банка и обналичили в различных регионах страны.
«Ранее в ЦБ заверяли, что подобных атак больше не будет. Новое хищение грозит не только серьезными проблемами атакованному банку, но и представляет угрозу для всего банковского рынка», — говорится в сообщении.
По словам председателя правления банка Ольги Колосовой, сейчас сложно точно оценить размер хищения. «Вывод средств удалось остановить, но уже понятно, что большая часть потеряна безвозвратно», — сказала она.