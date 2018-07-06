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10:59, 6 июля 2018 114
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Большинство россиян верят в победу в предстоящем матче с хорватами — ВЦИОМ

Большинство россиян верят в победу в предстоящем матче с хорватами — ВЦИОМ

Фото: FIFA.com

Больше половины россиян верят в победу наших футболистов над сборной Хорватии в ¼ финала мундиаля 2018 года. Результаты опроса опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

56% опрошенных уверены в победе сборной России, 10% полагают, что матч сыграют вничью, а 15% процентов думают, что выиграют хорваты.

Около 65% опрошенных планируют следить за игрой дома на работе или у друзей. 1,6% болельщиков хотят посмотреть матч в фанзонах, а 1% россиян предпочтет для просмотра бары и кафе.

Опрос проводили с 4 июля 2018 год. В нем поучаствовали россияне в возрасте от 18 лет.

Напомним, что сборная России после победы над сборной Испании прошла в ¼ финала, где встретится со сборной Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 по московскому времени.


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