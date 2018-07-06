Больше половины россиян верят в победу наших футболистов над сборной Хорватии в ¼ финала мундиаля 2018 года. Результаты опроса
56% опрошенных уверены в победе сборной России, 10% полагают, что матч сыграют вничью, а 15% процентов думают, что выиграют хорваты.
Около 65% опрошенных планируют следить за игрой дома на работе или у друзей. 1,6% болельщиков хотят посмотреть матч в фанзонах, а 1% россиян предпочтет для просмотра бары и кафе.
Опрос проводили с 4 июля 2018 год. В нем поучаствовали россияне в возрасте от 18 лет.
Напомним, что сборная России после победы над сборной Испании