Загородная «Школа 360» пригласила рязанцев на семейный праздник «Город солнца»

Загородная «Школа 360» пригласила родителей будущих учеников на семейный праздник «Город солнца». Спортивно-туристическое мероприятие пройдет на территории школы 7-8 июля.
В программе: спортивные игры, квесты, эстафеты, рукодельные мастерские, еда и отдых у костра. Гостям праздника предложат поиграть в волейбол, футбол и бадминтон, попрыгать на батуте, с детьми будут заниматься вожатые.
Кроме того, рязанцы смогут остаться на празднике с ночевкой — организаторы подготовили палатки.
Программа на 7 июля:
- 10:00 — 11:00 — заезд и расселение;
- 11:00 — открытие праздника);
- 11:30 — волейбол /бадминтон;
- 12:00 — футбол;
- 13:00 — обед;
- 14:00 — рукодельные мастерские (слесарно-столярная, инженерная, швейная);
- 15:00 — эстафета семейная «Классное время»;
- 16:00 — квест «Военный артефакт»;
- 17:00 — полдник;
- 18:00 — творческое мероприятие «Мы вместе»;
- 19:00 — ужин;
- 20:00 — вечерний костер «Песни нашего века»;
- 22:30 — отбой;
- 23:00 — родительские баклуши.
Программа на 8 июля:
- 8:00 — подъем;
- 8:30 — зарядка;
- 9:00 — завтрак;
- 10:00 — утренние мастерские завершение;
- 11:00 — финальные матчи (футбол, волейбол, бадминтон);
- 12:00 — презентация мастерских;
- 13:00 — обед;
- 14:00 — спортивные состязания (виды спорта по выбору);
- 14:00 — туристические навыки;
- 15:00 — прощальный костер;
- 16:00 — отъезд, сборы.