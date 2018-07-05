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14:57, 5 июля 2018 71

Загородная «Школа 360» пригласила рязанцев на семейный праздник «Город солнца»

Загородная «Школа 360» пригласила рязанцев на семейный праздник «Город солнца»

Загородная «Школа 360» пригласила родителей будущих учеников на семейный праздник «Город солнца». Спортивно-туристическое мероприятие пройдет на территории школы 7-8 июля.

В программе: спортивные игры, квесты, эстафеты, рукодельные мастерские, еда и отдых у костра. Гостям праздника предложат поиграть в волейбол, футбол и бадминтон, попрыгать на батуте, с детьми будут заниматься вожатые.

Кроме того, рязанцы смогут остаться на празднике с ночевкой — организаторы подготовили палатки.

Программа на 7 июля:

  • 10:00 — 11:00 — заезд и расселение;
  • 11:00 — открытие праздника);
  • 11:30 — волейбол /бадминтон;
  • 12:00 — футбол;
  • 13:00 — обед;
  • 14:00 — рукодельные мастерские (слесарно-столярная, инженерная, швейная);
  • 15:00 — эстафета семейная «Классное время»;
  • 16:00 — квест «Военный артефакт»;
  • 17:00 — полдник;
  • 18:00 — творческое мероприятие «Мы вместе»;
  • 19:00 — ужин;
  • 20:00 — вечерний костер «Песни нашего века»;
  • 22:30 — отбой;
  • 23:00 — родительские баклуши.

Программа на 8 июля:

  • 8:00 — подъем;
  • 8:30 — зарядка;
  • 9:00 — завтрак;
  • 10:00 — утренние мастерские завершение;
  • 11:00 — финальные матчи (футбол, волейбол, бадминтон);
  • 12:00 — презентация мастерских;
  • 13:00 — обед;
  • 14:00 — спортивные состязания (виды спорта по выбору);
  • 14:00 — туристические навыки;
  • 15:00 — прощальный костер;
  • 16:00 — отъезд, сборы.

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