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21:08, 5 июля 2018 127
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Во время шторма в Таиланде перевернулись лодки с туристами, люди пропали

Во время шторма в Таиланде перевернулись лодки с туристами, люди пропали

В четверг, 5 июля, во время шторма в Таиланде перевернулись лодки с туристами. В настоящее время пропавшими без вести числятся 49 человек, сообщает телеканал НТВ.

Известно, что прогулочное судно с 90 туристами из Китая и семью членами экипажа затонуло к югу от острова Пхукет около 18:00 по местному времени. Многих людей, оказавшихся в воде, удалось спасти, однако многих пока не нашли. Сообщается, что на борту было много детей.

Поисково-спасательную операцию прервали на ночь, пропавших без вести начнут искать утром, с 6:30.

Еще одно судно, на борту которого находились 39 пассажиров — туристов из Китая и нескольких стран Европы — перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета. Всех пассажиров и экипаж спасли и доставили на берег.


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