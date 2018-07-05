В спорткомплексе «Лучезарный» появилась лазертаг-площадка

В спорткомплексе «Лучезарный» Спасского района, который находится на балансе АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ), этим летом открылась площадка для игры в лазертаг. Руководство предприятия третий сезон подряд оснащает лагерь новым оборудованием для активного отдыха детей.

В 2016 году здесь установили два бассейна с подогревом и современной системой очистки воды, а в 2017 году появился веревочный парк.

За последние три года лагерь преобразился: в спорткомплексе провели капремонт корпуса для малышей, отремонтировали другие четыре корпуса, столовую и крытую веранду, заасфальтировали дорожки. На территории работает Wi-Fi.

Для безопасности детей перед началом сезона по всему периметру спорткомплекса сделали опашку для защиты от лесных пожаров. Вся территория огорожена и находится под круглосуточной охраной. В течение года спортивный комплекс «Лучезарный» посещают около двух тысяч школьников.

Лагерь посетили зампред правительства области Лариса Крохалева и министр образования Ольга Щетинкина. «Сегодня руководство Приборного завода ярко демонстрирует нам пример того, как нужно проявлять заботу о своих работниках. Большинство крупных предприятий Рязани полностью отказались от своих социальных объектов, — отметила Лариса Крохалева. — А вот Приборный завод, наверное, единственный, где сохраняют и развивают свою социальную базу. И мы видим, что условия в спорткомплексе великолепные. То, что завод заботится о своих людях и о людях Рязани, — это большая честь и это дорогого стоит».

«Приборный завод является примером отношения к своей собственности и к ее развитию, — сказала Ольга Щетинкина. — Курс, взятый руководством предприятия на развитие здоровья детей, на мой взгляд, правильный. Зная, что дети находятся в таком замечательном лагере, можно работать спокойно, качественно и выполнять все необходимые производственные задачи».

По словам гендиректора АО «ГРПЗ» Павла Будагова, соцкомплекс предприятия значителен — включает в себя поликлинику, столовую, спортклуб, базу отдыха «Волна», ряд других объектов — и поэтому требует больших вложений. «Социальная сфера очень важна для наших сотрудников, поэтому мы всячески поддерживаем ее и развиваем», — подчеркнул он.

Во время визита в «Лучезарный» Лариса Крохалева и Ольга Щетинкина пообщались с активистами лагеря за чашкой чая. Руководство Приборного завода, в свою очередь, пообещало «новый сюрприз» в следующем году.